- Un traficant a fost prins de polițiștii clujeni cu o cantitate uriașa de droguri asupra sa. In urma unui control in trafic, oamenii legii au descoperit in mașina traficantului peste 1,4 kilograme de cristal, un drog extrem de periculos, denumit in limbajul stradal și „cocaina saracului”. Acesta mai…

- Dupa o urmarire in trafic un tanar fara permis și baut a fost prins de polițiștii doljeni. Intr-o intervenție de urgența, polițiștii din cadrul Secției nr.7 Rurala Plenița au urmarit un conducator auto pe DJ 561 D, in comuna Orodel. Tanarul de 20 de ani, din comuna Unirea, a refuzat sa opreasca la semnalul…

- BULETIN DE PRESAMandate de executare a pedepsei inchisorii, puse in aplicare de politisti La data de 25 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat de 25 de ani, din Arad, pe numele caruia, magistratii Tribunalului Arad au emis un mandat de executare a pedepsei…

- Barbat din Calnic, prins sub influența alcoolului, la volan. Ce au mai descoperit polițiștii Un barbat din Calnic este cercetat penal dupa ce a fost oprit in trafic, de catre polițiștii din Sebeș. Conducea o mașina, in timp ce se afla sub influența alcoolului, insa oamenii legii au mai descoperit un…

- Cumul de infracțiuni rutiere pentru un barbat in varsta de 33 de ani din Timiș. Acesta a fost prins de polițiști in localitatea Victor Vlad Delamarina in timp ce conducea un ATV neinmatriculat. Polițiștii au constatat apoi ca barbatul era beat și nici nu are permis de conducere. „La data de 17 octombrie,…

- Un tanar de 27 de ani, din Maramureș, s-a ales cu dosar penal marți seara. El a fost prins in timp ce conducea, deși nu avea permis de conducere. In plus, exista suspiciunea ca el ar fi fost drogat. Oamenii legii au acționat la pont, spun surse judiciare. Lucratorii de poliție au primit datele de interes…

- Un tanar din Lechința s-a ales, marți, cu dosar penal, dupa ce polițiștii au descoperit ca, deși consumase alcool, a urcat la volanul unui autoturism. Acesta a fost oprit de oamenii legii in Sarațel. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au depistat in trafic un conducator…