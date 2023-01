Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui tanar de 22 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat alcool. Șoferul avea o alcoolemie de 1.17 la mie in aerul expirat.

- Tanar depistat de polițiștii locali mergand cu autovehiculul sub influența alcoolului, pe sens interzis. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida, aflați in patrulare azi dimineața, in jurul orei 04.25, au observat, pe strada Gheorghe Dima, un autoturism marca Land Rover, care…

- Politistii rutieri din Timisoara au intervenit ieri la un accident de pe strada Ion Ionescu de la Brad. Un barbat si fiica sa au fost loviti de o masina dupa ce au traversat prin loc nepermis in apropierea Scolii Gimnaziale Nr. 7. Soferul, un barbat in varsta de 27 de ani, conducea autoturismul pe strada…

- Barbat din Blaj, prins baut la volan, pe o strada din municipiu. Atenționarile politiștilor din Alba, pentru șoferi Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus baut. Polițiștii din Alba atenționeaza șoferii privind pericolul reprezentat de conducerea sub influența alcoolului. Potrivit…

- Inconștiența! Minor de 17 ani prins la volanul unui Audi A6 Politistii de frontiera satmareni au oprit in trafic, in localitatea Tamașeni, judetul Satu Mare, un autoturism inmatriculat in Romania, la volanul caruia se afla un cetațean roman minor. Azi-noapte, in jurul orei 00.30, polițiștii de frontiera…

- Polițiștii din Sangeorz-Bai, județul Bistrița-Nasaud au constatat, duminica, in flagrant delict, o infracțiune de conducere fara permis. Vizat de comiterea faptei este un tanar, de 22 de ani, din Recea-Cristur, județul Cluj, care conducea un autoturism, deși nu deține permis de conducere pentru nicio…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Turda au depistat un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Luna, la volan, deși nu deținea permis de conducere. Acesta a fost oprit ieri, 23 noiembrie, in jurul orei 14:35, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Calea Victoriei din Turda.…

- Un minor de 16 ani din judetul Maramures conducea un autoturism marca Land Rover neinmatriculat. Acesta a fost depistat de politistii de frontiera, pe raza comunei Poienile de sub Munte. In autoturism se mai aflau trei minori cu varste intre 15-17 ani, care se plimbau noaptea cu masina respectiva prin…