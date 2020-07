„Cred ca am facut o greseala. Am crezut ca este o farsa, dar nu este", acestea ar fi fost ultimele cuvinte ale tanarului care a decedat intr-un spital di San Antonio. Reprezentanta unitatii medicale, dr. Jane Appleby, a declarat ca pacientul le-a spus asistentilor despre petrecerea la care a participat si care ar fi fost organizata de o persoana diagnosticata cu COVID-19. „Ideea e ca oamenii se intalnesc pentru a vedea daca virusul este real si daca c (...)