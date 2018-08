Tânăr înjunghiat la Crasna, după o noapte petrecută în club Dupa o noapte petrecuta in clubul Amiso, din Crasna, un barbat de 23 de ani, din Novaci, a ajuns la spital. Acesta a fost injunghiat in apropierea localului de un alt tanar de 20 de ani, care a fost reținut, la scurt timp, pentru lovire sau alte violențe. „Poliția a fost sesizata, in jurul orelor 03.00, cu privire la faptul ca un tanar de 23 de ani, din Novaci, a fost injunghiat cu un corp taietor, de un alt tanar de 20 de ani, din Bumbești-Jiu. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.

