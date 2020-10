Stiri pe aceeasi tema

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au identificat un tanar banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar...

Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, adresez sincere urari de sanatate, putere de munca si rabdare dascalilor din Turda, din judetul Cluj si din toata tara!

Toata lumea isi doreste o locuinta confortabila, primitoare, care sa satisfaca nevoile celor care locuiesc in ea si care sa aiba incaperi cat mai cool si moderne, dar dotate cu tot ceea ce este...

O turdeanca ne-a contactat pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la atitudinea delasatoare a unor șoferi de la TUP Turda.

Un tanar de 21 de ani, din Turda, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat intr-un lan de porumb, la Craiești.

La data de 16 august in jurul orei 03.30, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Turda au depistat un tanar de 20 de ani, din comuna Iara, in timp ce conducea un autoturism pe strada...

- Un tanar campion roman are nevoie de operatie dupa ce a sarit in piscina si a ramas paralizat. Florin Muresan se afla in vacanta cand a sarit cu capul in piscina si si-a fracturat coloana cervicala, lovindu-se cu capul de beton.

Dupa o pauza forțata de aproximativ patru luni și jumatate, primele meciuri de handbal s-au desfașurat in sala „Gheorghe Barițiu" din Turda.