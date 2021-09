Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au gasit in mașina unui clujean un colet cu aproximativ 6 kilograme de cannabis. Pachetul venea din Spania și ar fi ajuns in țara prin intermediul unei firme de transport internațional.

- Polițiștii rutieri au acționat duminica pe autostrada A3 Turda – Borș, pentru prevenirea și combaterea nerespectarii regimului legal de viteza, in scopul asigurarii siguranței traficului rutier și reducerea numarului de evenimente rutiere. Au fost inregistrate trei cazuri in care conducatorii auto rulau…

- Potrivit IPJ Salaj, joi seara, pe strada Simion Barnuțiu din municipiul Zalau, polițiștii Biroului Rutier au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 30 de ani din localitate.Intrucat soferul avea un comportament ce corespundea semnalmentelor consumatorilor de substante interzise, soferul…

- Polițiștii rutieri au oprit, duminica seara, in zona Modex, 125 de autovehicule. Intre orele 19.30 și 21.30, polițiștii Biroului Rutier impreuna cu polițiști de la Ordine Publica au facut o razie pentru a verifica daca șoferii respecta normele legale. Polițiștii au verificat legalitatea documentelor…

- Polițiștii au depistat duminica, 25 iulie, in jurul orei 00.20, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din Turț. Oamenii legii au gasit in interiorul autoturismului 1,88 grame cristale de culoare alba, care, din declarația persoanei de la volan ar fi metamfetamina, și 1,10 grame substanța vegetala…

- Tanar din Mihalț, prins BAUT la volan, de polițiștii din Teiuș, pe DN 1. Ce alcoolemie avea La data de 09 iulie 2021, in jurul orei 10.00, polițiștii din Teiuș au depistat un tanar, de 27 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, pe raza orașului Teiuș, fiind sub influența…

- Astazi, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit pentru control pe raza municipiului un autoturism. La volan a fost identificat un tanar de 29 de ani din Budești Fanațe. A fost dispusa testarea cu aparatul etilotest a șoferului rezultand o valoare de 0,87 mg/L alcool…

- Sofer depistat de polițistii brasoveni in timp ce conducea cu o viteza mult peste limita admisa! Polițistii rutieri brasoveni au depistat, azi-noapte, pe Calea Bucuresti, un sofer care conducea cu o viteza de 203 km/h, asta in condițiile in care limita legala este de 50 km/h in localitate. Conducatorul…