- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au continuat cercetarile in legatura cu un tanar de 28 de ani, din Calan, județul Hunedoara, prins in flagrant, in noaptea de 26/27 octombrie 2019, in timp ce incerca sa patrunda, prin efracție, intr-un magazin din Cugir. In urma…

- Polițiștii din Cugir l-au reținut pe un tanar care ar fi profitat de starea de ebrietate a unui barbat și i-ar fi sustras telefonul mobil și o suma de bani. Este cercetat pentru furt calificat. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției…

- Un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia a facut ”prapad” pe mai multe strazi din oraș, in noaptea de sambata spre duminica. Polițiștii il cerceteaza penal pentru ca ar fi distrus vitrina unui magazin, ar fi lovit un far al unei autoutilitare și ar fi rasturnat mai multe panouri publicitare. Potrivit IPJ…

- ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR VALCENI La data de 03 octombire a.c., polițiștii de ordine publica și rutiera din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au desfașurat o acțiune punctuala pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și pentru creșterea vizibilitații elementului polițienesc. Cu aceasta…

- Sambata, aproape de miezul nopții, a avut loc o bataie in toata regula, la Cristian. Poliția a fost sesizata prin serviciul 112 ca un barbat este cazut in apropiere de ieșirea din Cristian spre Rașnov, cu fața plina de sange. Polițiștii de la investigații criminale au ajuns la fața locului și au gasit…

- Un muresean a fost depistat in trafic, cu o alcoolemie de peste 1,20 mg/l alcool pur in aerul expirat, datorita sesizarii facute de catre H.T., un bistritean, in varsta de 18 ani. La data de 23 septembrie a.c., ora 22:09, un tanar, in varsta de 18 ani, din Bistrita, a sesizat Politia, prin SNAU 112,…

- In data de 08.09.2019, in jurul orei 03:00, la sediul Poliției Municipiului Oraștie s-a prezentat un barbat in varsta de 36 de ani, din Oraștie, care a reclamat faptul ca, in timp ce se deplasa pe strada Piața Victoriei, din Oraștie, a fost acostat de un barbat care l-a lovit in zona feței și i-a…

- Ieri, 2 septembrie 2019, in jurul orei 07,50, polițiștii Serviciului Rutier Alba, in timp ce acționau in zona intersecției DN 1 cu strada Biruintei din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din comuna Teasc, județul Dolj. In urma verificarilor efectuate,…