- Vineri, 10 noiembrie 2023, in jurul orei 00.30, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata cu privire la faptul ca la un imobil dezafectat, situat in Piața Iuliu Maniu din Alba Iulia, a izbucnit un incendiu. Acesta a fost stins de catre pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Pe 29 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea s-au aflat intre tineri in Crangul Petrești pentru a le prezenta oferta școlilor „Vasile Lascar” din Campina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, dar și pentru a povesti despre aceasta frumoasa…

- ȘI TU POȚI DEVENI POLIȚIST! Ieri, 27 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost prezenți la Bursa locurilor de munca pentru absolvenți, organizata de Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Vrancea, la Galeriile de Arta din municipiul Focșani. Polițiștii…

- Tanarul de 28 de ani din Miercurea-Ciuc se afla a munca in Spania și, dupa ce nu a mai putut fi contactat de familie, aceasta l-a dat disparut. Polițiștii au solicitat sprijin pentru a-l putea gasi.

- Ca și in anii precedenți, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au dat curs invitației de a ajuta la protejarea mediului inconjurator și au participat la acțiunea de ecologizare organizata sub egida ”Let’s do it, Romania!”. „Let’s Do It, Romania!” a revenit și anul acesta cu o noua…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au organizat și desfașurat in ultima perioada ample acțiuni pe linie silvica, activitațile vizand atat transportatorii de material lemnos dar și documentarea aspectelor de natura infracționala privind delicte silvice. In perioada 04 –…