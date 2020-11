Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 10 noiembrie 2020, in jurul orei 23.50, polițiștii din Teiuș au fost sesizați de catre o femeie de 42 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de concubin. Din cercetarile efectuate de polițiști a rezultat ca barbatul, in varsta de 46 de ani, din orașul Luduș, județul Mureș,…

- Un barbat de 46 de ani este cercetat de polițiști pentru violența in familie și distrugere. Pe numele sau a fost emis și un ordin provizoriu de protecție dupa ce și-ar fi agresat fosta concubina. La data de 27 octombrie 2020, la Poliția Orașului Baia de Arieș s-a prezentat o femeie in varsta de 47 de…

- Ieri, 25 octombrie 2020, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Victoriei din localitatea Valea Lunga. Un tanar de 19 ani, din Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism,…

- Ieri, 18 octombrie 2020, in jurul orei 21.15, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, l-au depistat pe un tanar de 22 de ani, din comuna Lunca Mureșului in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Gura Arieșului, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Vineri, 2 octombrie 2020, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, prin plângere, de către o tanară de 23 de ani, din Blaj, cu privire la faptul ca ar fi fost agresată și amenințată de fostul concubin, un tanar de 25 de ani, din Blaj, în timp ce se aflau în autoturimul…

- Un tanar in varsta de 24 de ani din Dambovita a fost condmanat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru santaj, fiind acuzat ca santaja minore cu fotografii indecente pe care acestea i le trimiteau prin internet.

- Politistii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de șantaj in forma continuata. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada mai- iunie a.c., un barbat de 41 de ani, din Șercaia, județul Brașov, ar fi creat…

- Sambata, 5 septembrie 2020, in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Campeni, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Secției 9 Politie Rurala Campeni, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Scarișoara, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe…