Ieri, 28 ianuarie 2021, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 23 de ani, din localitatea Balomirul de Camp, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii si linistii publice și distrugere. In sarcina acestuia sa reținut faptul ca la data de 27 ianuarie 2020, in jurul orei 17.00, in timp ce se afla pe o strada din localitatea Balomirul de Camp, pe fondul geloziei, l-ar fi lovit pe un tanar de 21 de ani, din Cugir, i-ar fi distrus, prin ințepare, anvelopele autoturismului…