Tânăr de 19 ani din Gurghiu cercetat pentru conducere fără permis Polițiștii Biroului Rutier Reghin au reținut luni, 5 iunie, pentru 24 de ore, un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Gurghiu, banuit ca ar fi condus pe drumurile publice fara a deține permis de conducere. "La aceeași data, in jurul orei 17.09, un echipaj de poliție rutiera aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu … Post-ul Tanar de 19 ani din Gurghiu cercetat pentru conducere fara permis... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

