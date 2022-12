Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, in jurul orei 02:30, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara au identificat o persoana care figura ca fiind urmarita național pentru talharie. „Un grup de patru barbați a furat startul distracției de Revelion, astfel ca petreceau pe strada, ascultand muzica la nivel…

- In noaptea dintre ani, jandarmii botoșaneni vor fi la datorie pentru ca participanții la spectacolele de Revelion organizate in aer liber, in municipiul Botoșani și orașul Saveni, sa se bucure in siguranta de trecerea in noul an.

- Un brasovean de 35 de ani a fost retinut si, ulterior, arestat pentru 30 de zile in baza deciziei unei instante de judecata, dupa ce ar fi talharit noaptea pe strada o femeie, sustragandu-i telefonul mobil, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, potrivit Agerpres.Femeia, in…

- Un barbat de 40 de ani, originar din raionul Ialoveni, risca o amenda usturatoare dupa ce a urcat beat crița la volan. Noaptea trecuta, un echipaj al Inspectoratului de poliție Ialoveni, deplasandu-se pe traseu, in apropierea localitații Razeni a observat un automobil care se deplasa haotic. Fiind somat…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au pus ieri in executare un mandat emis de Tribunalul Arad cu privire la un barbat, in varsta de 25 de ani, condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional…

- Un șofer, in varsta de 32 de ani, a fost prins beat la volan. Noaptea trecuta, in jurul orei 02:10, pe strada Petru Rareș din capitala, echipa de patrulare antrenata in activitațile de monitorizare a circulației rutiere l-a observat pe șofer, la volanul unui automobil Volkswagen, care se deplasa neadecvat…

- Un tanar de 28 de ani, din Turda, a fost oprit in trafic pe strada Castanilor și in urma testarii cu aparatul drugtest, a fost depistat pozitiv. Incidentul s-a produs ”in jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Turda au oprit un autoturism condus pe strada Castanilor, de…