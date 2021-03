Tânăr băut și fără permis de conducere, aflat la volanul unui autoturism neînmatriculat Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Breaza au identificat luni, 1 martie, in jurul orei 22.15, in trafic, pe DN 16, pe raza comunei Breaza, un autoturism condus de un tanar in varsta de 23 de ani din aceeași comuna. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, … Post-ul Tanar baut și fara permis de conducere... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

