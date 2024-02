Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria, care a pierdut-o pe emblematica președinta Katalin Novak dupa ce aceasta a acordat o grațiere intr-un scandal de abuz asupra copiilor, i-a ales luni succesorul in parlament in incercarea de a pune capat scandalului, relateaza AFP și Reuters. Tamas Sulyok, un jurist in varsta de 67 de ani care…

- Parlamentul Ungariei l-a ales luni pe Tamas Sulyok, președintele Curții Constituționale, ca urmator președinte pentru un rol in mare parte ceremonial, pentru a o inlocui pe Katalin Novak, care a demisionat in mod neașteptat la inceputul acestei luni, relateaza Reuters, potrivit hotnews.ro .

- Demisia președintei Ungariei intervine in urma indignarii provocate nu doar in propria țara, ci și in alte țari ale Europei centrale de decizia sa de a grația un condamnat implicat intr-o afacere de pedocriminalitate. Un alt aliat al premierului Viktor Orban, Judit Varga, și-a anunțat de asemenea „retragerea…