- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, aflat in cursa pentru castigarea celui de-al patrulea sau titlu consecutiv de Mare Slem, s-a calificat in semifinalele turneului US Open, dotat cu premii totale de 57,5 milioane dolari. Acesta l-a invins in patru seturi, 5-7, 6-2, 6-2, 6-3, pe italianul…

- Fara sa-i aiba la start pe nici macar unul dintre Roger Federer, Rafael Nadal sau Serena Williams pentru prima oara din 1997 incoace, US Open pornește la drum astazi și propune cateva teme interesante de discuție. Marele semn de intrebare e daca Novak Djokovic va caștiga sau nu cel de-al 21-lea trofeu…

- Alexander Zverev trece printr-o perioada foarte buna, dupa ce a cucerit medalia de aur la JO Tokyo 2020 în proba de simplu, cât și turneul ATP 1000 de la Cincinnati. Cu toate acestea, tenismenul german considera ca Novak Djokovic ramâne favorit la US Open.Alexander Zverev (5…

- Simona Halep a parasit Top 10 WTA prima oara dupa 373 de saptamani. Ea va reveni pe teren in turul II la Rogers Cup de la Montreal In clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, romanca Simona Halep a parasit top 10 dupa ce a coborat trei pozitii, in timp…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale turneului ATP de la Washington, la care si-a facut revenirea in competitie dupa o convalescenta de doua luni, in urma unei accidentari la picior, fiind invins in trei seturi, 6-4, 1-6, 6-4, de sud-africanul…

- Novak Djokovici, Serbia, a parasit turneul olimpic, dupa ce a pierdut, vineri, in semifinalele probei de simplu, 6-1, 3-6, 1-6, cu Alexander Zverev., Germania. Dupa meci, sportivul german și-a cerut scuze ca l-a blocat pe adversarul sau sa realizeze Golden Slam, informeaza Le Soir, citat de Eurosport…

- Meci nebun la Roland Garros! Novak Djokovic l-a invins pe "regele zgurii" Rafael Nadal in semifinale. Astfel, spaniolul a suferit doar a treia infrangere in istoria participarilor la turneul de Mare Șlem de la Paris.