- Khalil Haqqani, liderul taliban cautat de Statele Unite ale Americii și Organizația Națiunilor Unite, a fost fotografiat in capitala afgana Kabul, inaintea discuțiilor privind formarea unui nou guvern, relateaza BBC. Haqqani face parte din rețeaua cu același nume, care are printre adepți unii dintre…

- "Nu exista niciun contact politic (cu talibanii), nu va exista nicio intelegere, nicio complicitate de niciun fel cu regimul taliban. Nu exista \"talibanism\" soft. Din nefericire, exista o victorie militara (...) a talibanilor in Afganistan si exista acolo un proces politic care se deruleaza de mai…

- Talibanii din 2021 arata foarte diferit, in știrile TV, de talibanii de la sfarșitul anilor '90. In primul rand, calitatea emisiunilor de televiziune s-a imbunatațit, dar la fel s-a imbunatațit și ținuta luptatorilor afgani. Armele lor par noi și stralucitoare; vehiculele de tip Humvee sunt…

- Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor.

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…

- Talibanii ar urma sa anunte ca au preluat controlul intregii tari si ca aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgentilor pentru Press Association, potrivit The Guardian. Declaratia ar urma sa fie facuta de la palatul prezidential din Kabul, de unde…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane, informeaza Digi24. Talibanii au inceput sa intre din toate parțile in Kabul, a anunțat duminica ministrul afgan de Interne, potrivit Reuters. Ei au primit ordine sa evite…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați la Kabul pentru a asigura evacuarea unora dintre membrii personalului de la ambasada sa în Afganistan, a declarat joi purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP.Aceștia se vor alatura celor aproximativ 650 de soldați americani…