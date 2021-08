Stiri pe aceeasi tema

- "Sute de mujahedini ai emiratului islamic se indreapta spre provincia Panjshir pentru a prelua acolo controlul, dupa ce responsabili locali au refuzat sa o predea in mod pasnic", au anuntat talibanii pe contul lor de Twitter in araba.Talibanii au intrat pe 15 august in capitala Kabul fara a intampina…

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- O inregistrare video facuta de talibani in palatul liderului militar afgan Abdul Rashid Dostum, care a fugit din orașul Mazar-i-Sharif inainte ca acesta sa fie cucerit de mujahedini, arata luxul orbitor in care traia acesta. Filmarea a fost publicata de postul Al-Arabiya, informeaza Digi24 . Insurgenții…

- ​Talibanii au anunțat duminica ca au intrat în numeroase cartiere din Kabul, iar trei înalți responsabili din rândurile gruparii islamiste au declarat pentru AFP ca insurgenții au capturat de asemenea palatul prezidențial, dupa plecarea din Afganistan a șefului statului Ashraf Ghani.„Unitați…

- Talibanii si-au anuntat duminica intrarea in mai multe cartiere din Kabul, in timp ce trei dintre inaltii lor responsabili au declarat pentru AFP ca insurgentii au cucerit si Palatul prezidential, dupa fuga din Afganistan a presedintelui Ashraf Ghani. "Unitati militare ale Emiratului islamic al Afganistanului…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat duminica ca NATO contribuie la securizarea aeroportului din Kabul, pentru a permite evacuarea cetațenilor occidentali, în contextul avansului talibanilor, care sunt pe care sa preia puterea în Afganistan.„Am…

- Talibanii ar urma sa anunte ca au preluat controlul intregii tari si ca aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgentilor pentru Press Association, potrivit The Guardian. Declaratia ar urma sa fie facuta de la palatul prezidential din Kabul, de unde…