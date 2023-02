Talibanii interzic vânzarea de contraceptive: „Sunt o conspirație occidentală pentru a controla populația musulmană” Talibanii au mers din ușa in ușa, amenințand moașele și ordonand farmaciilor scoata de pe rafturi toate medicamentele și dispozitivele de control al nașterii, potrivit The Guardian . Ziarul britanic scrie ca talibanii au mers din ușa in ușa, amenințand moașele și ordonand farmaciilor scoata de pe rafturi toate medicamentele și dispozitivele de control al nașterii. „Au venit la magazinul meu de doua ori cu arme și m-au amenințat sa nu mai țin la vanzare pilule contraceptive. Ei verifica in mod regulat fiecare farmacie din Kabul și am incetat sa mai vindem produsele”, a declarat proprietarul unei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

