Forțele de securitate ale talibanilor par sa adopte un mod neconvențional de patrulare pe strazile din Kabul. Un videoclip postat pe YouTube surprinde cațiva membri ai talibanilor, cu role in picioare, imbracați in uniforme și inarmați cu AK-47, ținandu-se de un camion in timp ce sunt trași in mers.