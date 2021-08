Stiri pe aceeasi tema

- Caderea rapida a Afganistanului in fata ofensivei talibanilor a declansat o criza politica si umanitara, mii de oameni incercand sa fuga din tara. Expertii in securitate sunt ingrijorati de ce se va intampla cu bogatia minerala neexploatata a tarii aflata acum sub controlul talibanilor, de care lumea…

- Caderea rapida a Afganistanului in fața luptatorilor talibani la doua decenii distanța dupa ce Statele Unite ale Americii au invadat țara, a declanșat o criza politica și umanitara care afecteaza in mod direct milioane de cetațeni afgani. Afganistanul este una dintre cele mai sarace țari din lume, insa,…

- “Fondurile accesibile talibanilor suntt poate de 0,1-0,2 la suta din rezervele totale internationale ale Afganistanului. Nu mult”, a notat Ajmal Ahmady pe Twitter. Rezervele Dab erau saptamana trecuta “de aproximativ 9 miliarde de dolari”. “Insa acest nu inseamna ca DAB detine fizic 9 miliarde de dolari…

- Rezervele de metale rare ale Afganistanului sunt estimate la o valoare de mii de miliarde de dolari, iar tari precum China, care ar putea incerca sa se implice in aceasta tara, trebuie sa respecte termenii internationali, potrivit unei analiste citata de CNBC. Shamaila Khan, director pentru…

- Intr-un interviu acordat CNN, Muhammed Arif Mustafa, comandantul talibanilor, a asigurat ca „Jihadul nu se va incheia inainte de ziua judecații”. Dupa ce președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a recunoscut victoria talibanilor, care au preluat puterea la Kabul, și a parasit țara – impreuna cu „aliatul”…

- Germania, unul dintre principalii donatori ai Afganistanului, nu va trimite ''nici macar un cent'' pentru dezvoltare daca talibanii vor prelua controlul asupra tarii, a avertizat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, citat de France Presse. Afganistanul ''nu poate supravietui fara ajutor international'',…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- Talibanii ataca infrastructura de electricitate si informatica a Afganistanului in timp ce preiau controlul asupra unui numar tot mai mare de districte si puncte de granita strategice, relateaza Al Jazeera.