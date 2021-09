Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de civili au fost uciși in Valea Panjshir din Afganistan, bastionul rezistenței afgane in care au avut loc lupte intre talibani și forțele opoziției. Comunicațiile au fost intrerupte in vale, ceea ce a facut ca relatarile sa fie dificile, dar BBC a obținut dovezi despre crimele talibanilor.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca „este estențial” acum, odata cu retragerea tuturor militarilor straini din Afganistan, ca aeroportul sa ramana deschis și a promis ca afganii care nu au fost evacuați nu vor fi uitați de alianța militara, relateaza AFP citat de Agerpres…

- Talibanii s-au confruntat, luni seara, cu luptatorii Frontului Național de Rezistența din Afganistan regrupați in Valea Panjshir, singurul teritoriu din țara ramas necucerit de talibani. Potrivit Reuters, cel puțin opt talibani au fost uciși.

- Un afgan din regiunea Panjshir, ultimul bastion al rezistenței anti-talibane din Afganistan, care a lucrat cu ONG-uri occidentale și care a reușit sa fuga din Kabul și sa se refugieze in Italia a vorbit despre situația teribila in care se afla colaboratorii afgani ai forțelor occidentale, relateaza…

- La mai puțin de o saptamana dupa preluarea controlului in Afganistan, talibanii au inceput sa-i caute pe foștii angajați ai NATO și ai Guvernului de la Kabul. Potrivit unui document al Organizației Națiunilor Unite (ONU), citat de BBC , insurgenții merg din ușa in ușa ca sa-i gaseasca pe aceștia sau…

- Venirea la putere a talibanilor in Afganistan reprezinta un moment dureros pentru femei. Ele știu ca noul regim urmeaza sa le restricționeze sever drepturile, iar acțiunile din zilele de dinaintea cuceririi Kabulului nu fac decat sa accentueze temerile. CNN scrie despre povestea unei femei ucisa de…

- O studenta din Kabul a explicat pentru Libertatea cum i-au intampinat oamenii pe talibani și in ce fel le-au fost afectate viețile de noul regim. Frica este un sentiment dominant in intreaga societate, insa cele mai multe restricții le resimt fetele și femeile, care nu s-au mai intors la școala sau…

- Militantii talibani au preluat controlul asupra a cel putin 28 de districte din opt provincii din Afganistan in ultima saptamana, transmite DPA, potrivit Agerpres. Numai in provincia Badahshan, din nord-estul tarii, talibanii au cucerit cel putin 11 districte in acest weekend, potrivit autoritatilor…