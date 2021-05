Talibanii au cucerit un district lângă capitala afgană Kabul Talibanii au cucerit un nou district controlat de guvernul afgan la periferia Kabulului, cu trei zile inainte de intrarea in vigoare a unui armistitiu, a anuntat miercuri un purtator de cuvant proguvernamental, informeaza AFP.



Districtul Nerkh, situat la circa patruzeci de kilometri sud-vest de capitala afgana, in provincia Wardak, a servit multa vreme drept punct de acces catre Kabul sau de baza pentru lansarea de atacuri.



"Fortele de securitate si de aparare au operat o retragere tactica a sediului politiei locale din districtul Nerkh", a declarat pentru AFP purtatorul…

Sursa articol: agerpres.ro

