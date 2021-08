Talibanii au cerut SUA să păstreze prezența diplomatică în Afganistan și după retragerea trupelor ​Talibanii le-au solicitat SUA sa pastreze o prezenta diplomatica în Afganistan dupa încheierea retragerii trupelor americane, prevazuta pentru 31 august, dar Washingtonul nu a luat o decizie deocamdata, au afirmat vineri oficialitati americane, informeaza AFP.



Potrivit responsabililor americani respectivi, liderii miscarii islamiste care a preluat puterea la Kabul la jumatatea lunii august vor ca si alte tari sa-si mentina deschise ambasadele dupa 31 august.



SUA si-au abandonat ambasada pentru a-si retrage ultimii diplomati, care înca nu au fost evacuati

