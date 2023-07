Stiri pe aceeasi tema

- Nu e de gluma: Tanar de 26 de ani din Pomarla, la inchisoare dupa ce a fost prins conducand fara permis Polițiștii de la Botoșani au anunțat astazi ca au executat un mandat de aducere pentru un tanar de 36 de ani din Pomarla, care a ajuns la Penitenciarul din Botoșani, dupa ce a fost prins conducand…

- Pe data de 08 iulie, polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizati ca un barbat de 69 de ani din municipiul Bacau ar fi fost agresat de catre fiul sau de 39 de ani. Din cercetari s-a stabilit ca, pe 07 iulie, un barbat, de 39 de ani, din municipiul Bacau l-ar fi lovit […] Articolul Un batran din…

- La data de 7 iulie a.c., politistii Sectiei 5 Politie rurala Petru-Rares, aflati in serviciul de patrulare, au oprit pentru control, pe Drumul Judetean 170, in localitatea Reteag, un autoturism in care se aflau conducatorul auto si un pasager si care se deplasa pe directia Reteag-Ciceu-Giurgesti. Conducator…

- Un barbat a fost prins de polițiștii din Cluj, dupa ce conducea un autoturism neinmatriculat, cu numere false și fara permis. La data de 5 iulie, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, in varsta de 30 de ani, din comuna…

- La miezul nopții, polițiștii Secției 1 Groși au oprit pentru control un autoturism, pe strada Joseni, fiind identificat la volan un tanar de 27 de ani din comuna. Intrucat acesta ar fi emanat halena alcoolica, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultand 0,45 mg/l alcool pur in…

- Un tanar de 21 de ani care in noaptea de sambata spre duminica nu a oprit la semnalele politistilor, in timp ce circula pe un drum national din judetul Suceava, a fost prins dupa o urmarire in trafic si dupa ce s-a izbit cu autoturismul de un podet din beton. Soferul era atat de beat incat nu a putut…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 mai a.c., in jurul orei 23.20, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 41 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Garii, fara a detine permis de conducere pentru…

- Ieri, 25 aprilie, la ora 11.38, polițiștii din cadrul Secției 2 Bogdan Voda, impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Stramtura, au oprit pentru control, pe D.C. 15 Stramtura, un autoturism condus de catre un barbat de 42 de ani din Stramtura. Șoferul prezenta halena alcoolica, motiv pentru care a…