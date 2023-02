Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chișinau a deschis un bloc nou al Gradiniței nr. 54, sectorul Buiucani, din strada Ion Creanga nr. 4. Este vorba de reabilitarea și deschiderea unui bloc nou cu o capacitate de 3 grupe pentru 90 de copii. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban

- Echipaje de stingere a incendiilor din cadrul ISU Bistrița-Nasaud au fost solicitate luni sa intervina la un incendiu izbucnit pe raza localitații Archiud, la un imobil dintr-o gospodarie. Potrivit celor de la ISU, la fața locului au intervenit in prima faza pompierii de la SVSU Teaca cu doua echipaje…

- Patinoarul din Alba Iulia va ramane deschis inca doua saptamani. Anunțul primarului Gabriel Pleșa Patinoarul din Alba Iulia va ramane deschis inca doua saptamani, respectiv pana in data de 15 februarie. Anunțul a fost facut duminica seara de primarul orașului, Gabriel Pleșa. Inițial, circulase un…

- Zidul s-a prabușit pe o lungime de proximativ 35 de metri, fiind avariate șase mașini.Primaria Cluj-Napoca a transmis, potrivit publicației locale, ca zidul de sprijin era prevazut in documentația tehnica autorizata pentru „construire imobil mixt, amenajari exterioare și imprejmuire” pe un teren privat,…

- Cel mai mare spațiu interior de joaca și de mișcare pentru copii de toate varstele, un adevarat univers al jocurilor și activitaților recreative, dar și de dezvoltare a abilitaților, s-a deschis de joi, 19 ianuarie, in cadrul Complexului Zamca."KABOOM – Kids World" este un concept ...

- Un nou punct de lucru ISU-SMURD va fi deschis in județul Alba. Unde va funcționa In județul Alba va fi deschis un nou punct de lucru ISU-SMURD. Anunțul a fost facut de catre deputatul Florin Roman, care s-a referit la noi investiții in sanatatate. Noul punct de lucru ISU-SMURD va funcționa la Jidvei,…

- In 22 decembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca ochelarii de vedere pentru cei care lucreaza la un monitor trebuie furnizați de catre angajator sau acesta sa ramburseze cheltuielile aferente, nefiind suficienta plata unui spor general la salariu catre angajat. Anunțul privind…

- Azzedine Ounahi (22 de ani), mijlocașul marocan care a impresionat la Campionatul Mondial, are șanse mari sa plece de la Angers in aceasta iarna. Anunțul a fost facut de preșeintele lui Angers, Said Chabane, care susține ca a primit oferte pentru mijlocaș din Anglia, Italia, Spania și Franța. ...