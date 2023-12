Stiri pe aceeasi tema

- Spiritul sarbatorilor de iarna este prezent in casele romanilor inca de la inceptul lunii decembrie. Toți s-au pregatit intens pentru Craciun și Anul Nou. Cei mai mulți au decis sa impodobeasca bradul sau casa cu instalație și ornamente in culorile tradiționale acestei perioade: roșu și verde. Iata…

- Iata programul de transport public anuntat de CTBus.In zilele de 25 si 26 Decembrie prima si a doua zi de Craciun programul de transport public va fi cel din timpul weekend ului: 05:45 ndash; 23:00, potrivit CTBus.In data de 31 Decembrie Revelion autobuzele vor circula pana la ora 21:00 ultimele plecari…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: PROGRAMUL DE TRANSPORT AL COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ – NAPOCA S.A. IN PERIOADA 23.12.2023 – 07.01.2024  In zilele de 23, 30 decembrie 2023 si 6 ianuarie 2024 transportul urban in municipiul Cluj-Napoca si in zona metropolitana se va desfasura intre orele 5:30 – 23:00,…

- Farmacia Medimfarm de pe Bulevardul Carol I (din Pasajul de la Ceas) este singura farmacie din Campina care funcționeaza non-stop, fiind deschisa inclusiv de Craciun și Anul Nou. Celelalte farmacii au program semi-permanent, adica sunt deschise doar in timpul zilei. In privința celor doua benzinarii…

- RAJA SA aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca, in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, casieriile RAJA si compartimentele care desfasoara activitati de lucru cu publicul vor fi inchise.Abonatii pot folosi solutiile alternative pentru efectuarea platilor, precum contul de client RAJA accesibil…

- Patinoarul amenajat in Parcul Cetate Deva va avea program special in perioada de Craciun și Anul Nou. Patinoarul va funcționa dupa urmatorul program: Duminica, 24 decembrie 2023, intre orele 10:00-16:00 Luni, 25 decembrie 2023, Inchis Marți, 26 decembrie 2023, intre 12:30-22:00…

- La fel ca in anii trecuți, industria cinematografica a pregatit și in 2023 noi titluri de filme asociate cu Sarbatorile de iarna, ideale pentru luna decembrie. Atmosfera de Craciun este pretutindeni in jurul nostru in aceasta perioada, iar spiritul Sarbatorilor ne cuprinde și mai puternic atunci cand…

- A fost decorata Casa Mita Biciclista, cea mai frumoasa cladire din București, decorata de Craciun! Mii de oameni au mers deja sa faca poze la renumita cladire care a starnit curiozitate inca din primele zile ale lunii decembrie. Iata cum arata construcția in aceasta perioada!