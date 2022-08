Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul urmeaza sa organizeze saptamana aceasta exercitii militare - cu munitie reala - de simulare a apararii insulei de o invazie chineza, anunta luni oficiali, in contextul in care China efectueaza noi exercitii militare in zona insulei, relateaza AFP.

- China ar putea cuceri Taiwanul intr-un atac „fulger” de 48 de ore dupa ce a urmarit greșelile lui Putin, arata rapoartele experților. Taiwanul este un stat autonom, deși Beijingul considera ca este o provincie separatista cu care se va uni in cele din urma. Tensiunile legate de statutul sau internațional…

- Nave de razboi si avioane de lupta fac manevre in stramtoarea Taiwan. 14 aeronave chineze au depasit linia mediana care separa cele doua parti. Situatia creeaza ingrijorare la Washington si in cancelariile partenerilor americani din regiune.

- Exercitiile militare chineze de mare amploare continuau sambata dimineata in Stramtoarea Taiwan, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Guvernul de la Beijing a condamnat vehement, marți seara, vizita in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Totodata, Beijingul a anunțat ca urmeaza sa efectueze exerciții militare maritime și aeriene cu muniție reala in ju

- Presedintele american Joe Biden a avertizat, luni, ca Statele Unite vor apara militar Taiwanul daca Beijingul ar invada insula autonoma, subliniind ca ”acesta este angajamentul pe care l-au luat”, dar a precizat ca ”ideea ca Taiwanul sa fie luat cu forta” este ”inadecvata”, relateaza Le Figaro, potrivit…

- Armata chineza a efectuat de vineri pana duminica exercitii militare la scara mare in cadrul carora a inconjurat insula Taiwan. Un analist militar chinez citat de presa de stat le-a numit „repetitie a unei posibile actiuni reale”, relateaza American Military News.