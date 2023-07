Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Doksuri a ajuns vineri in sudul Chinei, dupa ce a trecut pe langa Taiwan și Filipine, unde a ucis zeci de persoane. Este al doilea cel mai puternic taifun care aterizeaza in Fujian, dupa taifunul ucigaș Meranti din 2016. Paza de coasta din Filipine se lupta contra cronometru pentru a salva…

- Vineri, 28 iulie, taifunul Doksuri a ajuns in provincia Fujian din sud-estul Chinei, declanșand ploi torențiale și rafale violente de vant care au distrus liniile electrice, provocand incendii, au dezradacinat copaci și au forțat inchiderea școlilor, fabricilor și centrelor comerciale, anunța Reuters…

- Specialiștii din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au facut un anunț de ultima ora! Este in vigoare un cod galben de indundații. Care sunt zonele vizate, unde vor lovi puhoaiele, și pana cand ramane in vigoare atenționarea.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a apelor a emis o avertizare cod portocaliu care anunța posibile „scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, cu posibile depasiri…

- Ford va initia o serie de concedieri in randul inginerilor din Statele Unite si Canada. Ford Motor a confirmat ca va efectua o serie de disponibilizari in aceasta saptamana, afectand in principal locurile de munca din domeniul ingineriei din SUA si Canada, scrie Ziarul Financiar, care citeaza CNBC,…

- Caravana 'AUR pentru Sanatate', ținuta pe dreapta: Colegiul Medicilor Stomatologi și ARR blocheaza acțiunea lui George Simion (surse)Caravana AUR pentru Sanatate, proiectul partidului lui George Simion , prin care se vrea sa se mearga in cele mia izolate zone pentru a asigura asistența medicala romanilor…

- Meteorologul ANM Alina Șerban a vorbit la Realitatea PLUS despre prognoza pentru zilele urmatoare dar și pentru astazi. Temperaturile vor incepe sa scada, se menține cantitatea mare de ploi și crește riscul de inundații:"Și pe parcursul zilei de azi vom avea instabilitate atmosferica deosebit de accentuata,…

- Curtea de Apel București, a respins, joi, contestația procurorilor DNA impotriva deciziei Tribunalului București prin care instanța a respins propunerea de arestare preventiva a celor doi polițiști rutieri care au primit de aproape 40 de ori șapga de la conducatorii auto ai unor mașini de lux.Decizia…