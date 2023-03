Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare meteorologica COD ROȘU valabila in intervalul 28 martie, ora 02 – 28 martie, ora 14. In intervalul specificat se vor semnala in zona montana inalta, la altitudini de peste 1800 m, intensificari ale vantului, cu rafale ce vor depași 140 km/h. Post-ul Cod Roșu de vant pentru zona nordica…

- Clujul devine orașul contrastelor imobiliare, de la vile de 3 milioane de euro ca inb Dubai, pana la garsoniere in care sa ajungi la duș e nevoie sa faci un efort, așa cum se vede in imaginile de mai jos. Ultima ”perla” a Clujului vine din cartierul Buna Ziua, unde o garsaniera situata la demisolul…

- Cladiri vechi de secole, parcuri, strazi si sali de spectacole complet modernizate. Oradea si-a schimbat radical fata in ultimii ani. Iar ca sa atraga si mai multi turisti, autoritațile nu au ezitat sa creeze pachete speciale. Scopul a fost unul clar: sa vina in ajutorul industriei de turism.Pentru…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit luni dupa amiaza la un accident rutier petrecut pe Bulevardul 21 Decembrie. In accident au fost implicate un autoturism și un microbuz. ”Din fericire, nu au existat persoane incarcerate, insa o femeie de aproximativ 30 de ani va fi transportata…

- Claudiu Salanța, arhitectul-șef al județului Cluj, a relatat ca in perioada interbelica, in orașul Cluj, au fost realizate și atribuite populației clujene un numar de 5.765 de loturi pentru construcția de locuințe. Salanța considera ca orașul trebuie sa ofere posibilitatea de locuire tuturor categoriilor…

- Clujul a pierdut in ultimii ani zeci de mii de oameni care s-au mutat in Florești, Baciu și Apahida. Primarul Emil Boc spune ca pregatește o altfel de unire cu aceste comune. ”Noi facem unire de jos in sus. Noi pregatim unirea Clujului cu Florești, cu Baciu și cu tot ce-i in preajma prin proiectele…

- Ninsoarea din ultimele zile din zona de munte a Clujului i-a facut pe oameni sa mearga in stațiunile din județ. La Buscat Baișoara s-a atins capacitatea maxima, locuri de parcare nu mai sunt, iar drumul este blocat.

- Hoștezenii, vechii gradinari de seama ai Clujului, faceau cinste orașului, prin priceperea și harnicia care ii caracteriza. O fotografie din secolul trecut arata cum se gateau femeile hoștezene in zilele de sarbatoare.