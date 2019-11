Tadjikistan: 15 atacatori, un soldat şi un poliţist, ucişi într-un asalt Atacul, comis de 'persoane neidentifcate si mascate', a avut loc in noaptea de marti spre miercuri in apropiere de frontiera cu Uzbekistanul, la circa 50 de km de capitala Dusanbe, conform ministerului. In operatiunea de riposta a trupelor tadjice, '15 membri ai grupului armat au fost neutralizati si alti patru arestati', a precizat aceeasi sursa, conform careia in incident au murit de asemenea 'un soldat al garzii de frontiera si un politist'. Patru vehicule apartinand atacatorilor au fost de asemenea distruse, conform comunicatului ministerului, care a publicat fotografii cu masini… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Brnabic, premierul Serbiei: FOTO TANJUG/ ZORAN ZESTIC La 25 octombrie, la Moscova, prim-ministrul Serbiei, Ana Brnabic, a semnat in numele tarii sale Acordul de liber schimb cu Uniunea Eurasiatica. Documentul prevede extinderea listei de produse sarbesti ce vor fi exportate pe pietele acestui bloc…

- Peste 20.000 de mii de deținuți vor fi eliberați din pușcariile din Tadjikistan ca urmare a celei mai importante amnistii din istoria acestei țari dupa declararea independenței în 1991. Decizia a fost aprobata vineri de parlamentul acestei republici ex-sovietice și a fost luata cu ocazia…

- Tadjikistanul va amnistia mai mult de 20.000 de detinuti cu ocazia sarbatorii Constitutiei, conform unei decizii votate vineri de parlamentul acestei foste republici sovietice din Asia Centrala, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Este vorba despre cea mai importanta amnistie din istoria Tadjikistanului…

- Cei 14 inculpati vor fi judecati de o curte cu jurati speciala, formata exclusiv din magistrati. Trei dintre inculpati, vizati de mandate de arestare, vor fi judecati in contumacie. Mai multe surse au afirmat ca acestia si-ar fi gasit moartea la granita irakiano-siriana, insa informatia nu a fost…

- Atacatori inarmati au ucis 15 persoane intr-un atac armat asupra unei moschei din nordul statului Burkina Faso in timpul rugaciunii de vineri seara, au declarat o sursa de securitate si un oficial local pentru Reuters. Atacatorii au intrat in moscheea din satul Salmossi, din regiunea Oudalan, frontaliera…

- Talibanii au lansat un atac cu rachete in apropiere de ambasada SUA din Afganistan in ziua in care Statele Unite comemoreaza 18 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. O racheta a lovit miercuri un zid al ministerului afgan al Apararii, in apropierea ambasadei americane, scrie AP. "O racheta a…

- Informatia a fost transmisa de agentia Amaq a gruparii. Atacul a fost comis de un militant aflat pe motocicleta si a avut ca tinta o patrula a grupului Security Belt (Fortele de centura), forta paramilitara cu sediul in Yemenul de Sud.Fortele de centura sunt parte a frontului separatist…

- ​Cloud Atlas, un grup APT cunoscut și ca Inception, și-a actualizat arsenalul de atac cu noi instrumente care îi permit sa evite detecția prin intermediul indicatorilor standard de compromitere (IoC). Noile metode au fost observate la mai multe organizații din Europa de Est, Asia Centrala și Rusia,…