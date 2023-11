Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre capodoperele pictorului spaniol Pablo Picasso, „Femme a la montre”, a fost vanduta la licitatie miercuri seara pentru suma de 139,3 milioane de dolari de catre Sotheby's la New York, fiind al doilea cel mai mare pret obtinut vreodata pentru o opera a acestui artist care a murit in urma cu…

- "La Valse hesitation", un tablou din 1955 al pictorului Rene Magritte, propus pentru prima data la vinzare, a fost adjudecat cu 11.117.000 de euro (taxe incluse) la o licitatie organizata joi la Paris, a anuntat casa Sotheby's, informeaza AFP. Datind din cea mai apreciata perioada a artistului de catre…

