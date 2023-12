TABLETA DE MIERCURI: Pompiliu Alexandru – Pregătiți-vă, întoarcem armele! Ies din rolul de profet, am cam obosit! Cum nu prea pot sa ies și din branșa, am sa imbrac hainele altui rol, acela de parior. Faceți pariu ca intoarcem armele cat de curand? Ma refer la Ucraina-Rusia. Se pare ca frontul se mișca in celalalt sens acum. Cum valul s-a schimbat, incep vocile sa ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Are Gabriel Liiceanu o carte care se numește Dragul meu turnator. Spune el in cartea asta: „Mie mi se pare ca nimeni dintre cei care s-au intalnit cu imaginea lor pusa pe masa de disecție a Securitații n-ar trebui sa taca. Fiecare bucațica din aceasta experiența satanica, oricat de marunta ar fi ea,…

- Am sa va prezint astazi o practica, instituționalizata intr-un timp, care s-a pierdut absolut in zilele noastre. Este vorba despre o metoda de temperare, de restabilire a unui echilibru psihic legat de beția puterii. Cei care studiaza științele politice știu ca puterea – in orice forma am ințelege-o…

- De cand ma știu am crezut ca personajele absolut negative se gasesc doar in carți. „Nu poate exista așa ceva in realitate”, imi spuneam adesea. In realitate ai multe nuanțe de gri, niciodata negru pur! Probabil am gandit așa datorita faptului (sau „din cauza”, nu imi dau bine seama) ca mi-am inceput…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marti, la inaugurarea unui sediu al Judecatoriei Slatina, ca prin aplicatia informatica ECRIS 5 se vor inlatura dosarele fizice si se va implementa la scara larga dosarul electronic. „Pregatiti-va pentru momentul in care in Romania n-o sa mai avem practic…

- Gog și Magog sunt doua „personaje” și un singur subiect. Serioase și serios! Cele doua figuri apar in mai multe locuri in Biblie, dar și in mitologie. Ar fi un singur personaj la origine, un uriaș pe nume Gogmagog, apoi doua personaje supranaturale, teritorii, demoni... Apar in Geneza, cartea lui Ezechiel,…

- Desertul perfect pentru orice ocazie, placinta cu iaurt pufoasa este ușor de pregatit și ofera o explozie de arome delicioase in fiecare mușcatura, potrivit Știri Diaspora. Aceasta rețeta clasica folosește iaurt pentru a conferi placintei o textura moale și pufoasa, iar rezultatul este absolut divin.Placinta…

- Compania low-cost Wizz Air a investit 300 de milioane de euro pentru a nu mai avea zboruri anulate, a declarat Jozsef Varadi, CEO-ul companiei aeriene, anunța monitorulcj.ro. „Am invațat pe propria piele ca in aceasta vara nu am fost complet pregatiți pentru problemele cu care ne-am confruntat, inca…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in weekend-ul: 23-24 septembrie 2023, in sectoarele capitalei vor fi desfașurate diverse iarmaroace și tirguri cu produse și marfuri autohtone. Activitațile enunțate sint organizate cu scopul de a sprijini producatorii locali și de a oferi locuitorilor capitalei…