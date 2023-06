Table tennis - 2023 European Games: Bernadette Szocs wins gold medal in women's singles

Stiri pe aceeasi tema

- Bernadette Szocs (28 de ani) a invins-o in finala pe Xiaoxin Yang (Monaco), revenind de la 1-3 la seturi și impunandu-se cu 4-3 in cadrul Jocurilor Europene care se desfașoara in Polonia Delegația Romania are trei medalii de aur la Jocurile Europene de Cracovia – Malopolska grație efortului lui Bernadette…

- EconMin Oprea welcomes launching of Romvolt project, with lithium-ion battery cells factory to be built in Galati. Through the Romvolt project, which implies the construction of a state-of-the-art electric battery factory in Galati, Romania is making the transition from a consumer state to a producer…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs s-a calificat, marti, in finala feminina de simplu la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), in timp ce Elizabeta Samara va juca finala mica, potrivit Agerpres.In prima semifinala, Samara a fost invinsa cu 4-0 (11-9, 11-5, 11-9,…

- Romania's Catalin Chirila qualifies for men's C1 500 m final at 2023 European Games.Romanian athlete Catalin Chirila qualified on Friday for the final of men's C1 500 meters event at the European Games in Krakow - Malopolska (Poland), after winning the second heat, in 1 minute 49 seconds 007/1000,…

- Polo: Romania missed quarterfinals of Under-20 World Championship in Otopeni. The Romanian national team missed the qualification for the quarterfinals of the Under-20 World Water Polo Championship, hosted by the Otopeni Swimming Sports Complex, near Bucharest, after being defeated by Greece 15-8…

- Romania defeated Belarus 2-1 (2-0) on Tuesday evening at the National Arena in Bucharest, in a EURO 2024 Group I qualifier.The Romanian side deservedly won thanks to the goals scored by Nicolae Stanciu (17), Andrei Burca (19), although at the end they got anxious after a goal scored by Vladislav…