Dupa doi ani in care au fost blocate de pandemie, taberele școlare revin in acest an in atenția elevilor și a profesorilor, iar locurile sunt ocupate aproape in intregime. In județul Mureș, cele doua tabere de la Sovata sunt pregatite deja sa iși primeasca oaspeții, iar prima serie va sosi in 20 […] Articolul Taberele din județul Mureș sunt ocupate aproape complet in aceasta vara apare prima data... Source