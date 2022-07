Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Teona Ariana Suceava a organizat recent, in perioada 20-24 iunie 2022, Tabara Respiro pentru copii cu deficiențe grave de vedere din patru județe. Astfel, copii și tineri cu handicap vizual din județele Suceava, Botoșani, Iași și Vaslui, insoțiți de parinții lor și de cadre ...

- Asociatia Teona Ariana a organizat, in perioada 23-27 mai, o noua tabara Respiro dedicata copiilor cu autism si sindrom Down.Tabara a fost realizata pentru 16 copii speciali și 13 parinți, in parteneriat cu DGASPC Suceava și Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Noua ...

- Sunt vești EXCELENTE pentru acești angajați romani! Vor beneficia de o majorare salariala de pana la 75%, in anumite condiții. Anunțul vine de la un important minister din cadrul Guvernului Romaniei. Foarte IMPORTANT! Doar unii dintre salariații din domeniul respectiv pot avea parte de aceste beneficii...…

- Astrologii aduc noi detalii despre cele 12 zodii ale horoscopului. Unul din nativi este foarte afectat de Mercur retrograd. Cei nascuți sub acest semn au parte de multe incercari grele in perioada care urmeaza. De ei depinde sa iasa la suprafața. Nu adora sa ceara ajutorul altor persoane din exterior,…

- Prim-vicepreședintele PSD il considera "redutabil" pe Mircea Geoana la prezidențiale The post Sorin Grindeanu despre funcția de premier in 2023: „s-au vazut multe in politica in acești 30 de ani!" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Sorin Grindeanu despre funcția de premier in…

- Luna mai nu vine cu vești bune pentru toata lumea. Doua zodii vor divorța și nu o sa mai aiba parte de momente frumoase prea curand. Acești nativi vor avea mult de suferit din cauza persoanei iubite. Ei nu știu cum sa gestioneze situația, mai ales daca vor fi vinovați de separare.

- Asociația Teona Ariana Suceava a organizat, in perioada 11 – 15 aprilie,in parteneriat cu Fundația FARA și Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie Blijdorp „O Noua Viata" Suceava, Tabara „Respiro" dedicata copiilor cu tulburari de spectru autist, la care au ...

- Macron este un idiot? Cum se poate vorbi despre „frația” popoarelor dupa ce au facut in Bucea și Borodeanka?! Nu vorbesc de „dragostea fraterna” lui Mariupol! Citește prea des opusele „istorice” ale lui Putin? Sau traiește in aceeași realitate de buncar ca patronul sau din Moscova?! Cuvintele nu sunt…