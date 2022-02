Tabără militară instalată în județul Botoșani. Convoiul a tranzitat miercuri seară județul Suceava O tabara militara a fost instalata, joi dimineața, in comuna Suharau din județul Botoșani, in apropierea graniței cu Ucraina. Este vorba despre un convoi militar care a tranzitat miercuri seara municipiul Suceava și s-a indreptat spre județul Botoșani. Convoiul s-a oprit in comuna Suharau, in marginea uneei paduri, acolo unde a fost instalata tabara militara, potrivit stirisuceava.net In zona a fost instalat inclusiv un radar militar mobil pentru a supraveghea spațiul aerian. Incepand de miercuri, in județele Suceava și Botoșani martorii oculari au semnalat mai multe activitați cu caracter militar.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tabara militara a fost instalata in localitatea Suharau, judetul Botosani, dupa ce, miercuri seara, a tranzitat prin judetul Suceava. Tabara militara s-a instalat in localitatea Suharau, in apropierea granitei cu Ucraina. Acest convoi militar a tranzitat judetul Suceava, miercuri seara. Pentru a monitoriza…

- Un convoi militar a tranzitat judetul Suceava si s-a indreptat spre Botosani. Doua dintre camioanele care transportau echipamente au circulat prin municipiul Suceava avand ca antemergator un echipaj de Politie. Convoiul s-a oprit in comuna Suharau din Botosani, la marginea unei paduri, unde a fost…

- O tabara militara cu un radar militar mobil pentru a supraveghea spațiul aerian a fost instalata in comuna Suharau din județul Botoșani, in apropierea graniței cu Ucraina.Echipamentele au fost aduse de un convoi militar care a tranzitat miercuri seara municipiul Suceava și s-a indreptat spre județul…

- Un elicopter american Black Hawk a survolat timp de cateva ore Vama Siret și zona frontierei cu Ucraina. Elicopterul armatei Statelor Unite ale Americii a survolat cateva ore și apoi a aterizat in jurul orei 15:00 pe un camp din apropierea Punctului de Trecere al Frontierei Siret. Oamenii care au vazut…

- Convoiul care a tranzitat municipiul Suceava, in seara zilei de miercuri, 16 februarie, transporta echipamente militare. Masinile de mare tonaj s-au indreptat spre judetul Botosani, avand ca antemergator un echipaj al Inspectoratului de Politie Suceava.

- Seara trecuta, n.r. 9 februarie 2022 au intrat in Romania primele convoaie cu elemente de tehnica militara ale detasamentului SUA care va purta denumirea Task Force TF Cougar.Convoiul integral a innoptat in Vama Nadlac, iar in aceasta dimineata in jurul orei 06.00 au pornit spre Mihail Kogalniceanu,…

- Un numar neprecizat de elicoptere de lupta UH-60 Black Hawk ale US Army au aterizat in urma cu cateva zile la baza aeriana Mihail Kogalniceanu. Aeronavele fac parte din Batalionul 3, Regimentul 227 de Aviatie al Brigazii 1 de Cavalerie, unitatea de suport aerian care este dislocata in Europa timp de…