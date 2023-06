Stiri pe aceeasi tema

- "Cupa ASPR" 2023 la minifotbal, competiție organizata de Asociația Sportiva a Pompierilor din Romania, a ajuns la final. Dupa trei zile de fotbal de calitate, evenimentul sportiv organizat in acest an la Botoșani s-a incheiat cu succesul echipei Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea"…

- Sute de copii au fost, astazi, alaturi de pompieri. Organizate in Piața Revoluției și in Parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani, activitațile dedicate Zilei Internaționale a Copilului au fost un bun prilej pentru ca cei prezenți sa afle mai multe informații despre misiunile Inspectoratului pentru…

- FOTO: Ziua de 1 Iunie, petrecuta de copiii botoșaneni alaturi de pompieri Sute de copii au fost, astazi, alaturi de pompieri. Organizate in Piața Revoluției și in Parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani, activitațile dedicate Zilei Internaționale a Copilului au fost un bun prilej pentru ca cei…

- Doua persoane, dintre care un copil, au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s-a produs, marti, pe strada Dobosari din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit acestora, in eveniment au…

- COMUNICAT DE PRESA MASURI SPECIFICE SARBATORILOR PASCALE Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au desfașurat, in aceasta perioada, actiuni de control și diseminare a informațiilor cu caracter preventiv, la principalele lacasuri…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Botoșani s-a intrunit, astazi, in ședința extraordinara, pentru adoptarea unor masuri in vederea prevenirii apariției unor situații de urgența, ca urmare a intrarii in vigoare a avertizarii meteorologice tip „Cod Portocaliu” ce vizeaza județul…

- Un element de munitie ramas neexplodat din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperit, duminica, in padurea Ipotesti, intr-o zona de interes turistic, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, munitia…