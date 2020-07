Tabăra de sculptură de la Polovragi a ajuns la final Tabara de sculptura de la Polovragi a ajuns la final. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Primaria și Consiliul Local Polovragi a organizat ediția a III-a a Taberei de sculptura „Simboluri Dacice in Arta Lemnului din Romania“. Tabara de sculptura a fost organizata prima data in anul 2018, la inițiativa managerului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Ion Cepoi, cu sprijinul Primariei și Consiliului Local Polovragi. Operele realizate anul acesta vor fi amplasate, la fel ca in edițiile din 2018 și 2019, pe platoul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

