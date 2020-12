Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul auto german va produce masini complet electrice, la Kecskemet, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.Mercedes-Benz Manufacturing Hungary isi extinde in mod semnificativ fabrica sa din Kecskemet cu o noua investitie de 50 de miliarde forinti (141,47 milioane euro).Compania va…

- Ungaria va incerca sa obtina o aprobare interna in regim de urgenta pentru un vaccin chinezesc impotriva COVID-19 in loc sa astepte evaluarea obisnuita efectuata de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a anuntat vineri pe contul sau de Facebook ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit…

- Poziționarea politica a președintelui Klaus Iohannis inaintea scrutinului parlamentar de duminica a incalcat chiar standardele și angajamentele luate de Romania pentru separarea statului de partide, a declarat luni sefa Misiunii Speciale pentru Evaluarea Alegerilor din cadrul Organizatiei pentru Securitate…

- Polonia si Ungaria vor ''face ceea ce este nevoie'' pentru a opri orice potential santaj al conditionarii accesarii fondurilor europene, a declarat joi la Varsovia ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Zbigniew Rau, scrie agentia MTI, relateaza Agerpres.''Polonezii…

- Opozitia politica din Ungaria nu a reusit duminica sa determine pierderea majoritatii de doua treimi detinute in parlament de partidul premierului Viktor Orban, candidata Fidesz castigand un scrutin legislativ partial, potrivit primelor rezultate, transmite AFP preluat de agerpres. Partidul populist…

- Participarea la comemorarile maghiare care au loc in fiecare an in 6 octombrie in Parcul Reconcilierii Romano-Ungare din Arad a fost cea mai redusa de pana acum, pe fondul pandemiei de COVID-19, iar toti cei prezenti au purtat masti si au pastrat "distanta sanitara" ceruta de autoritati, stabilita prin…

- Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun pentru a evalua respectarea statului de drept de catre tari membre in intreaga Uniune Europeana si pentru a contracara astfel acuzatiile de incalcare a statului de drept, a anuntat luni ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters.Dupa…

- Mai mulți moldoveni stau blocați de patru zile la granița dinte Ucraina și Ungaria. Aceștia se plang ca operatorul de transport, de la care au procurat biletele, nu le-au oferit apa și mancare. Majoritatea pasagerilor au achitat cate 150 de euro și urmau sa ajunga la Praga.