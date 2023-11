Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Spitalului Oncologic Medex au publicat, in urma cu cateva zile, imagini noi cu șantierul investiției de pe strada Petofi Sandor din comuna Sangeorgiu de Mureș, foarte aproape de limita teritoriala cu municipiul Targu Mureș, respectiv de Complexul de Agrement și Sport "Weekend". Aici,…

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, a vizitat, in urma cu cateva zile, șantierul Centrului Medical de Excelența Imagistica, Radioterapie și Tratament Oncologic (Spitalul Oncologic Medex), investiție realizata pe strada Petofi Sandor din comuna Sangeorgiu de Mureș, in apropiere de Complexul "Weekend"…

- Inspectoratul de Poliție Județean Mureș organizeaza, maine, o intalnire informala, sub conceptul ,,La cafea cu un polițist". Activitatea va avea loc la ,,Casuța din Padure" – Platoul Cornești din Targu Mureș, unde, incepand cu ora 11.30, sunt așteptați in primul rand tineri interesați de o cariera in…

- Doua echipaje de pompieri din cadrul Punctului de Lucru Sovata ce incadreaza o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD B2, in colaborare cu SVSU Sangeorgiu de Padure, au fost solicitate sa intervina vineri, 6 octombrie, in jurul orei 14.30, pentru extragerea unei persoane…

- Un tren CFR pe ruta Bucuresti-Craiova s-a defectat dupa doar cinci statii parcurse. Dupa ce au stat doua ore in tren fara sa stie ce se intampla, oamenii au fost poftiti sa isi continue calatoria pe jos. In jur de 60 de calatori erau in trenul 13262 care ar fi trebuit sa ajunga in Bucuresti. […] Source

- Politistii S.J.P.T. Mures din cadrul S.R.P.T. Brasov au retinut 3 persoane banuite ca ar fi agresat o tanara in timp ce calatorea cu trenul. La data de 19 septembrie 2023, politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Mures din cadrul S.R.P.T. Brasov au fost sesizati, prin apel 112, cu privire…

- Trenurile CFR, dar si ale altor operatori, nu circula pe anumite rute, intre orele 7:00 si 9:00. din cauza unei grevei de avertisment. Circulatia a sute de trenuri este oprita in gari sau pe traseu. Angajații de pe calea ferata cer salarii mai mari si conditii de lucru mai bune. Este vorba despre 266…

- In urma cu doua zile, o tanara a fost gasita moarta pe calea ferata din Ciulnița, in condiții suspecte. Andreea avea doar 26 de ani și a murit dupa cateva minute dupa ce a vorbit cu sora ei. Familia și apropiații ei au transmis mesaje de durere, dupa ce au primit vestea ca ea a murit.