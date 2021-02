Szallas.hu, cea mai mare platformă hotelieră din Ungaria a fuzionat cu Travelminit.ro "Szallas.hu, cea mai mare platforma de turism online din Ungaria, a finalizat anul trecut fuziunea cu platforma romaneasca de rezervari hoteliere Travelminit.ro. Procesul a inceput in urma cu doi ani si a fost accelerat in anul 2020, in ciuda situatiei pandemice si a incertitudinii generale din industria turismului la nivel mondial. Valoarea tranzactiei ramane confidentiala, insa in acesti doi ani de tranzitie partenerii au investit aproximativ 1 milion de euro in solutia tehnologica, in extinderea bazei de date de proprietati si in campanii de marketing", a anuntat compania. Grupul Szallas.hu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

