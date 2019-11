Stiri pe aceeasi tema

- O 'anomalie', o 'inversare simbolica': pentru prima oara de la inceputul crizei legate de valul de migranti in 2015, Franta a depasit Germania, devenind 'prima tara' in materie de cereri de azil in Europa, a afirmat joi, la Paris, ministrul de interne francez Christophe Castaner, citat de AFP.Cu…

- Un summit in „formatul Normandia“ urmeaza sa aiba loc la 9 decembrie la Paris, pe tema situatiei din Ucraina, a anuntat vineri Palatul Elysee, intre seful statului francez Emmanuel Macron, cancelarul german Anhela Merkel si presedintii rus Vladimir Putin si ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP.

- Tim Morrison, membru de rang inalt al Consiliului pentru Securitate Nationala al Casei Albe, a demisionat miercuri, cu mai putin de 24 de ore inainte de a fi audiat de congresmenii democrati in cadrul anchetei acestora pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite DPA, susține Agerpres. …

- Discursul vice-speakerul Dumei de Stat al Federației Ruse, Piotr Tolstoi, la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, a fost întrerupt de un activist care a strigat în sala „Rusia- stat terorist”. Barbatul a fost scos din sala unde avea loc ședina APCE …

- Ministerul de externe de la Paris a anuntat marti ca sunt intrunite conditiile pentru un summit al presedintilor rus, francez si ucrainean, alaturi de cancelarul german, in vederea reglementarii conflictului din estul Ucrainei dupa angajamentele asumate marti de autoritatile de la Kiev, informeaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca a blocat ajutoare de aproape 400 de milioane de dolari destinate armatei Ucrainei. El a negat insa ca a facut acest lucru pentru a-l determina pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa initieze o investigatie impotriva fiului rivalului…

- Ministrul francez de Externe a cerut, in timpul unei vizite la Moscova, imbunatatirea relatiilor cu Rusia, informeaza DW. Relatiile intre Europa si Rusia sunt incordate de cand Uniunea Europeana si Statele Unite au impus sanctiuni tarii dupa anexarea Crimeii si sprjinirea insurgentei armate a separatistilor…

- In timpul conversatiei telefonice, cei doi lideri au convenit sa continue planurile de a organiza un summit in asa-zisul format Normandia, care include Franta, Germania, Rusia si Ucraina, pentru solutionarea conflictului ucrainean, a spus Steffen Seibert.Presedintele francez Emmanuel Macron…