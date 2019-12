Stiri pe aceeasi tema

- La 30 de ani de la Revoluția de Catifea, cehii sunt iarași in strada. Peste 250.000 de oameni au ieșit la sfarșitul saptamanii trecute la Praga pentru a cere demisia premierului Andrej Babis, un om cu radacini in trecutul comunist, care este acuzat de corupție. Benjamin Roll, unul dintre organizatorii…

- Simona Halep și Bianca Andreescu au fost nominalizate de WTA pentru titlul de cea mai buna jucatoare a anului 2019. Alaturi de cele doua jucatoare au mai fost nominalizate și Ashleigh Barty, Naomi Osaka și Karolina Pliskova, potrivit Mediafax.Ashleigh Barty, in varsta de 23 de ani, este pe…

- Pe internet a reaparut în ultimele zile o petiție online care îi îndeamna pe clujeni sa semneze împotriva taierilor abuzive ale copacilor din padurea Hoia-Baciu. ”Se taie în Padurea Hoia iar primarul Emil Boc ignora problema. Dar sunt mai multe taieri legale…

- Vizita lui Igor Dodon in Japonia, la Ceremonia de incoronare a Imparatului Naruhito, a costat bugetul statului aproape 256.000 de lei, scrie TV8. Totuși, in raspunsul președinției se arata ca o parte din cheltuieli a fost acoperita de partea japoneza.

- Președintele României a dat de înțeles ca nu va participa la o dezbatere cu Viorica Dancila înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale, iar acest lucru îi nemulțumește pe liderii din Partidul Social Democrat. Tinerii Sociali Democrați Clujeni au mers chiar mai departe…

- In mediul online a fost lansata o petiție pentru salvarea unui urs tanar care are o slabiciune pentru inotul in piscina unui complex de langa localitatea bulgara Sopot din munții Stara Planina, scrie Sofia Globe. Complexul turistic, Lift Sopot, a postat pe pagina de Facebook imagini cu ursul, botezat…

- Gest impresionant facut de Ion Țiriac. Omul de afaceri a scos din buzunar 250 de mii de euro pentru a finanța Federația Romana de Tenis. Suma este una vitala pentru ca activitatea instituției pe care o conduce...