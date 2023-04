“Swipe” dreapta pentru dragoste: Lumea dating-ului online Pot site-urile de dating sa te ajute sa-ți gasești adevarata dragoste? Este dating-ul online cheia care iți poate deschide ușa spre marea ta iubire? In ultimii ani, relațiile digitale au devenit tot mai populare in Romania, iar site-urile de dating sunt o opțiune preferata de cele mai multe persoane care iși cauta parteneri online. Dar cat de eficiente sunt aceste platforme in realitate? Conform unui studiu realizat de compania de cercetare YouGov in 2021, 12% dintre romanii care au fost intr-o relație in ultimii 5 ani și-au cunoscut partenerul prin intermediul unui site de dating. Acesta este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

