Suveranitatea mediatica si politica abjectiei In clipa in care o televiziune de stiri devine portavocea unui infractor de drept comun, al carui monolog este transformat in manifestul politic al unui persecutat politic, al unui prizonier de constiinta, ideea de decenta publica este contrazisa, dramatic, iar o intreaga ordine a firescului public este pusa in cauza, inlocuita fiind cu domnia suverana a abjectiei complice.



