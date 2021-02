Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat puternic Rusia pentru reprimarea manifestantilor in sprijinul liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, si a afirmat ca administratia Biden evalueaza posibile raspunsuri la actiunile Moscovei, transmite luni Reuters. Intr-un…

- Zeci de oficiali din administratia fostului presedinte american George W. Bush, inclusiv de la cele mai inalte niveluri, demisioneaza din Partidul Republican din SUA, deoarece multi dintre alesii formatiunii refuza sa se delimiteze de fostul presedinte Donald Trump, semnaleaza luni Reuters.…

- Secretarul de Stat al viitoarei administratii Biden, Antony Blinken, se angajeaza sa revitalizeze diplomatia americana si sa construiasca un front comun in fata dificultatilor venite din partea Rusiei, Chinei si Iranului, transmite Reuters.

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, si-a anulat, marti, in ultimul moment, un turneu in Europa, dupa ce ministrul de Externe din Luxembourg si oficiali europeni de rang inalt au refuzat sa se intalneasca cu el, au declarat diplomati europeni si alte persoane apropiate situatiei, transmite Reuters…

- Membrii Congresului s-au baricadat in interior, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului de la Washington, miercuri, in ziua in care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020. Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump…

- Vicepresedintele american Mike Pence a condamnat violentele sustinatorilor presedintelui Donald Trump care au invadat miercuri Capitoliul in incercarea de a bloca certificarea rezultatelor alegerilor prezidentiale, in contextul in care Senatul si-a reluat numararea voturilor dupa o intarziere de mai…

- La mai bine de doua saptamani de la anuntarea infrangerii sale in alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump a dat unda verde, ieri seara deschiderii procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza Agerpres , cu referire la AFP si Reuters.