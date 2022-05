Sutiene, calupuri de salam, șampanie: Talciocul de la Mariupol (VIDEO) Localnicii din Mariupol care au ramas in orașul asediat de armata rusa publica pe rețelele sociale imagini sau filmari cu ce se intampla acum in orașul pustiit. Unul dintre cele mai distribuite clipuri arata cum pe bulevardul principal se afla un…talcioc unde oamenii vand ce au putut sa salveze in urma bombardamentelor. Sau – așa cum sugereaza unii dintre cei care au distribuit filmarea – ce au reușit sa fure din magazinele sau locuințele devastate. Inșirate pe jos sau pe tarabe improvizate se afla cutii cu detergent, sticle de vodca, sutiene, haine, adidași. Pe o masuța pot fi vazute cateva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

