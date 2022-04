Sute de zboruri anulate și testare în masă după un caz suspect de COVID în sudul Chinei Marea metropola chineza Guangzhou (Canton), situata in sudul tarii, a anulat, joi, sute de zboruri si a lansat un program de testare in masa a circa sase milioane de locuitori dupa descoperirea unui singur caz suspect de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aproape fara niciun caz de coronavirus in ultimii doi ani, China se […] The post Sute de zboruri anulate și testare in masa dupa un caz suspect de COVID in sudul Chinei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Marea metropola chineza Guangzhou, numit inainte Canton, situata in sudul tarii, a anulat joi sute de zboruri si a lansat un program de testare in masa a aproximativ sase milioane de locuitori, dupa descoperirea unui singur caz "anormal" de COVID-19, informeaza AFP.

