O tanara a murit in Piatra Craiului, dupa ce a cazut intr-o rapa

Porniti intr-o drumetie pe munte, cativa tineri au avut parte de o experienta dramatica. Se aflau in Masivul Piatra Craiului, in momentul in care o fata a cazut in gol intr-o rapa adanca de cateva zeci de metri. Conform Salvamont Arges, turista a cazut “in portiunea superioara… [citeste mai departe]