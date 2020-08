Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu sute de oameni care au petrecut pana dimineața, in plina pandemie, fara a respecta regulile de distanțare sociala sau a purta maști, au ieșit la suprafața pe internet.Este vorba despre o petrecere care a avut loc, sambata, la un local cunoscut din Iași. Manelistul Tzanca Uraganu a postat…

- In imagini se poate observa cum oamenii care nu poarta masti se imbulzesc langa scena la indemnul cantaretului. "Cine ma iubeste, hai langa mine aici", a urlat cataretul in microfon. In acele momente sute de oameni s-au strans si au batut palma cu acesta fara sa respecte restritiile. …

- Sute de oameni s-au inghesuit la un concert susținut in acest weekend de Tzanca Uraganu. Participanții au dansat umar langa umar și nu au purtat masca de protecție, dupa cum se poate vedea chiar din imaginile postate de artist pe pagina de Facebook.La concertul de sambata au participat sute de persoane,tinerii…

- Trebuie sa spunem ca atat in scenariul 1, cat si in scenariul 2, trebuie respectate normele de igiena si normele de sanatate publica.Intrebata cum se vor desfasura cursurile in cazul scenariului verde, Monica Anisia e declarat ca elevii vor trebui sa respecte toate masurile de igiena si de distantare…

- IIntr-un camping din Navodari a avut loc un concert la care au participat 300 de persoane. Organizatorul a fost amendat cu suma de 30.000 de lei pentru ca nu a luat masurile de distantare fizica.

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a facut un nou apel catre populație sa respecte masurile de protecție sanitara și de distanțare fizica pentru a-și proteja propria sanatate și viața, precum și pentru a-i proteja pe cei din jur. La solicitarea sa, la Palatul Administrativ a avut loc, astazi,…

- Comertul cu viata si moartea, aduce profituri de sute de mii de miliarde anual. In jurul banalelor pastile pe care oricine le are in casa, se invart afaceri uriase. Mari corporatii transnationale, dar si organizatii internationale sunt bagate pana in gat, in aceasta afacere uriasa. Care are ca miza…